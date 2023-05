Google Pixel Tablet annunciato all'I/O 2023 con specifiche tecniche e prezzi

Tra le novità hardware annunciate nel corso del Google I/O 2023 c'è stato anche il Google Pixel Tablet, ovvero il tablet della linea Pixel sviluppato dalla compagnia di Mountain View, che è stato presentato con specifiche tecniche e prezzi.

Anche in questo caso, la macchina è incentrata sul SoC Google Tensor G2 come anche Pixel 7a e Pixel Fold, confermandosi dunque la piattaforma comune a tutte le produzioni hardware di nuova generazione da parte di Google.

Una caratteristica peculiare di questo tablet è il Pixel Tablet Charging Speaker Dock, ovvero un dock multifunzione.

Oltre a fare da stand per il tablet, lo strumento serve anche per la ricarica e fornisce anche uno speaker integrato che rende la macchina più fruibile in tale posizione. In questo modo diventa una sorta di hub tuttofare che consente anche il controllo della domotica, la visione di contenuti e anche la trasmissione di musica e video dallo smartphone al tablet attraverso Chromecast integrato al suo interno.

Il display è un LCD da 10,95 pollici con risoluzione 2.560 x 1.600 pixel (276 ppi) e come memoria monta 8 GB di RAM LPDDR5 e archivio da 128 o 256 GB UFS 3.1.

Anche in questo caso sono presenti fotocamere sia frontali che posteriori: sia la frontale che la posteriore è una fotocamera da 8 MP f/2.0 a fuoco fisso, pixel da 1,12 um, angolo visione 84 gradi, sensore da 1/4 pollici.

La distribuzione in Italia al momento non è prevista, nonostante lo sia in vari altri paesi europei. In USA è già disponibile al preorder con prezzo a partire da 499 dollari.