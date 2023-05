Diablo 4: vari contenuti post lancio, tra stagioni e Battle Pass, spiegati da Blizzard

Oggi si è tenuta una nuova presentazione in livestream su Diablo 4, incentrata in particolare sui contenuti post-lancio previsti per i gioco Blizzard, di cui adesso sappiamo dunque qualcosa di più.

Gli sviluppatori hanno parlato in particolare delle Stagioni, che avranno cadenza trimestrale e daranno modo di vedere nuove caratteristiche, contenuti, quest, Battle Pass, oggetti leggendari e altre variazioni strutturali e contenutistiche per Diablo 4. Saranno anche occasione per introdurre nuovi concetti e idee nel mondo di Santuari.

La Stagione 1 inizierà tra metà e fine luglio 2023, dunque poco più di un mese dopo la data di uscita di Diablo 4. Per prendere parte ai contenuti della stagione sarà però necessario aver concluso la Campagna iniziale.

Season Journey è il sistema che tiene traccia del "viaggio" effettuato dal giocatore attraverso le Stagioni, rendendo più chiaro il percorso tra gli obiettivi e i capitoli da completare all'interno di queste e raccogliendo diverse informazioni sulle varie Stagioni. Ogni obiettivo completato di questo sblocca una certa quantità di Favor, ovvero la risorsa che serve per effettuare il livellamento tra i tier del Battle Pass.

Con ogni stagione arriva un nuovo Battle Pass che consente di ottenere ricompense, con 27 tier gratuiti e 63 Premium, legati a vari oggetti cosmetici, con questi ultimi che possono essere sbloccati acquistando il Premium Battle Pass.

I Battle Pass sono sostanzialmente di tre tipi: quello gratuito, il Premium che costerà 1000 Platinum (la valuta in-game, prezzo che corrisponde a circa 9,99 dollari) e l'Accelerated Battle Pass, che include altri 20 tier skip, un emote esclusiva e altro per 2.800 Platinum (24,99 dollari). Attraverso lo shop presente nel gioco sarà inoltre possibile variare in maniera molto ampia e profonda l'aspetto del proprio personaggio. In ogni caso, si tratta sempre di elementi cosmetici che non hanno riflessi effettivi nel gameplay.

Ricordiamo che la beta Server Slam è in arrivo dal 12 al 14 maggio, come ricorda anche il trailer con i riconoscimenti della stampa sulla prima beta pubblica.