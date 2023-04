Diablo 4: nuova beta Server Slam per PC, PlayStation e Xbox annunciata per maggio 2023

Blizzard ha annunciato la nuova beta di Diablo 4. Avrà luogo dal 12 al 14 maggio 2023 ed è denominata "Server Slam", chiaramente in riferimento al fatto che è pensata per mettere sotto stress i server prima del lancio del gioco completo, fissato per l'inizio del mese successivo.

Più precisamente, l'orario di inizio della beta di Diablo 4 è le 21:00 (CEST) del 12 maggio. La fine è sempre fissata per le 21:00, ora italiana. Si tratta della beta finale e sarà l'ultima occasione per provare il gioco prima del lancio. Se avete già partecipato alle beta precedenti, però, non potrete continuare a usare i personaggi già creati che, come era stato detto sin dall'inizio, sono stati cancellati. Inoltre, ancora una volta, i progressi ottenuti in questa beta non potranno essere spostati nel gioco completo.

Durante questa beta, i personaggi di Diablo 4 non potranno superare il livello 20, invece che il livello 25: questo renderà più complesso affrontare il World Boss, Ashava, che ricompenserà in caso di sconfitta con un elemento cosmetico per la cavalcatura da attivare nel gioco completo.

La beta di maggio 2023 non sarà ovviamente una copia della precedente. Diablo 4 è stato aggiornato, con modifiche per le classi dei personaggi e layout semplificato dei dungeon. I cambiamenti principali sono legati alla classe del Negromante: i suoi minion avranno meno vita e i cadaveri faranno meno danno. Il barbaro è stato potenziato, con un -10% di danno subito e altre modifiche. I dungeon ora includono obiettivi che potranno essere completati più facilmente senza dover fare molta riesplorazione, inoltre ci saranno più eventi speciali causali.

La beta Server Slam di Diablo 4 sarà aperta a tutte le piattaforme, ovvero PC, PlayStation e Xbox. Permetterà anche di giocare in cooperativa locale a due giocatori su console. Ecco infine il trailer che presenta la classe Druido.