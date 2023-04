The Witcher 3: un cosplay di Ciri da narga_lifestream in stile samurai, come la statua

Ciri si è vista dedicare una marea di cosplay, del resto parliamo di un personaggio centrale nei romanzi di Andrzej Sapkowski e naturalmente in The Witcher 3: Wild Hunt, ma narga_lifestream ha voluto interpretarla adottando il design in stile samurai di una statua limitata prodotta da CD Projekt RED.

Si tratta di un esperimento molto interessante per la modella russa, che è riuscita a riprodurre in maniera estremamente fedele l'aspetto di questa Ciri in versione ronin, con il kimono dorato e le immancabili cicatrici. A proposito, sapete che The Witcher 3 ha venduto oltre un milione di copie in Giappone?

Nel suo post su Instagram, Natalia ha raccontato di come realizzare questo cosplay non sia stato affatto semplice, visto che aveva prenotato la sessione fotografica da settimane ma si è presa un raffreddore ed è dovuta restare a letto per ben tre settimane.

A quel punto la neve su cui avrebbe voluto posare si era ormai sciolta, e così ha dovuto affittare uno studio e scattare le foto in interni. Ad ogni modo, il risultato finale è tutt'altro che malvagio, anzi ci sembra un lavoro davvero eccellente. Non trovate?

