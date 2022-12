NieR: Automata, il cosplay di 2B da narga_lifestream è affascinante e natalizio

La 2B dell'ultimo cosplay di narga_lifestream ci augura Buon Natale in una versione decisamente diversa dal solito per il personaggio di NieR: Automata. L'inarrestabile ginoide è infatti equipaggiata con un costume modificato per l'occasione.

NieR: Automata ha venduto più di sette milioni di copie e rimane ancora oggi un punto di riferimento per i cosplayer di tutto il mondo, ma raramente abbiamo visto declinare il design di 2B in questa maniera.

Natalia ha infatti aggiunto all'immancabile parrucca platino e a un makeup eccellente una mantellina nera e una gran quantità di cristalli di neve, che danno la sensazione di una notte stellata. Completa il tutto la grande espressività della modella russa, da questo punto di vista una delle nostre preferite.

