L'Attacco dei Giganti, il cosplay di Pieck Finger da narga_lifestream è originale e interessante

Non si può certo dire che il personaggio di Pieck Finger sia particolarmente amato in ambito cosplay, visto che non si tratta della figura più popolare de L'Attacco dei Giganti. Proprio per questo, l'interpretazione di narga_lifestream è davvero interessante.

Capace di trasformarsi nel Gigante Carro, Pieck ha problemi a deambulare, specie quando passa parecchio tempo in versione titano, ma si tratta di una ragazza senz'altro capace di esprimere un certo fascino.

In attesa di scoprire quale sarà il suo ruolo nel musical de L'Attacco dei Giganti, ecco dunque il personaggio in una veste originale, con i suoi abiti militari e l'immancabile fascia sul braccio tipica degli eldiani.

Insomma, un altro gran bel lavoro di Natalia, che si sta distinguendo per l'intensità delle sue interpretazioni: vedi anche i cosplay di Jaina Marefiero da World of Warcraft, Aerith da Final Fantasy 7 e Yennefer da The Witcher 3.