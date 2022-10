Offerte Amazon: FIFA 23 per Xbox Series X|S e PS4 in sconto, a pochi giorni dall'uscita

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare FIFA 23 in versione Xbox Series X in sconto. Potete trovare anche la versione PS4 in offerta, ma non spedita da Amazon. Lo sconto per la versione Xbox è del 10% mentre per PS4 del 14%. FIFA 23 è disponibile da pochissimo e questi primi sconti non sono quindi particolarmente massicci, ma per chi aveva già deciso di acquistare il gioco di calcio di EA senza attendere può sfruttare questa piccola offerta. La versione Xbox è venduta e spedita da Amazon, quella PS4 no.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "Che FIFA 23 sarebbe stato un capitolo di transizione, prima del rebranding ormai imminente, lo sapevamo un po' tutti. C'era quindi il fortissimo rischio che il simulatore calcistico di EA Sports arrivasse sul mercato mutuando ogni oncia della sua offerta ludica dalle precedenti edizioni, e se questo pericolo si è rovinosamente materializzato se guardiamo a quanto poco impegno lo studio ha infuso nella riforma delle modalità di gioco, il nuovo FIFA è anche quello che applica un vero e proprio miracolo di gameplay, dopo anni di oscurantismo. La metodica riscrittura dei comandamenti tanto cari alla serie produce un modello di gioco a tratti marxista, nel quale è la manovra corale - e mai il singolo - a portare alla vittoria il gruppo. L'ultimo FIFA sarà quindi ricordato come il più innovativo? Assolutamente no, ma probabilmente come quello più divertente. E questo in qualche modo assolve i suoi artefici da molti dei peccati commessi."

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.