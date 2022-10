Tencent punta a maggiori acquisizioni di compagnie occidentali

Il colosso cinese Tencent sembra non sia ancora domo, anzi pare intenzionato a incrementare le operazioni di acquisizione nel prossimo futuro, con le compagnie occidentali e in particolare europee come obiettivo principale di questa espansione.

Secondo quanto riferito da Reuters, la compagnia che rappresenta già il maggiore colosso in tutto il mondo per quanto riguarda il mercato videoludico, avrebbe intenzione di incrementare le operazioni di "merger and acquisition", ovvero fusione e acquisizione, attraverso l'acquisto in blocco di nuove compagnie o l'acquisto di grossi pacchetti di azioni in modo da poter ottenere una maggioranza in grado di garantire il controllo su varie aziende.

In questi anni abbiamo visto già una notevole espansione di Tencent all'opera, con il risultato di aver investito già in oltre 800 compagnie: tra queste troviamo il 40% raggiunto in Epic Games e vari pacchetti posseduti per quanto riguarda altre etichette note come Activision Blizzard, Ubisoft, Krafton, PlatinumGames, FromSoftware e Marvelous Inc.

Molte meno sono state le acquisizioni totali e in blocco di altre compagnie: al momento si registra il possesso totale di Funcom, Riot Games, Sumo, Turtle Rock, Digital Extremes e Splash Damage, per quanto riguarda le ultime operazioni, ma l'idea è che Tencent abbia intenzione di mantenere un approccio misto, probabilmente prediligendo la politica di acquisizione parziale attraverso azioni.

Tencent, il quartier generale

L'intenzione è infatti di arrivare a posizioni di controllo nei consigli di amministrazione attraverso queste scalate, anche graduali.

In particolare, l'espansione punta verso l'occidente, con l'idea di concentrarsi su "compagnie innovative con team di talento", secondo quanto riferito da un portavoce di Tencent a Reuters. "Per quanto riguarda i videogiochi, la nostra strategia è di concentrarci sullo sviluppo delle nostre capacità, specialmente per quanto riguarda il mercato internazionale".