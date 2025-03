Il nuovo accordo con Tencent va volare le azioni Ubisoft: c'è ottimismo nel mercato sulla nuova iniziativa

Sembra che il mercato abbia reagito bene all'annuncio del nuovo accordo stretto tra Tencent e Ubisoft, considerando che le azioni del publisher francese hanno subito un notevole incremento nel valore, con un +12% registrato nelle prime ore di venerdì all'apertura della borsa.

Tale risposta deriva anche dalla forte iniezione di denaro che il gruppo francese ha ricevuto dal colosso cinese: 1,16 miliardi di euro sono stati investiti da Tencent in questa nuova impresa, che dovrebbero servire alla compagnia per recuperare un po' di terreno dopo le perdite registrate nel corso del 2024.

Come riferito nella giornata di ieri, Ubisoft ha creato una nuova azienda con Tencent per il controllo delle proprietà intellettuali di maggior successo della compagnia, come Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six Siege.