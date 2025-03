Xiaomi Smart Band 9 in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia mette in sconto la nuovissima Xiaomi Smart Band 9, una smartband elegante e funzionale con display AMOLED da 1,62", monitoraggio salute avanzato, più di 150 modalità sportive e autonomia fino a 21 giorni. Il prezzo è ora di 30,99€ IVA inclusa, invece dei 39,99€ di listino. Potete acquistarla da questo link oppure tramite il box qui sotto. Si tratta della smartband perfetta per chi vuole un dispositivo sottile, leggero e completo, senza rinunciare al design, alle funzioni per il fitness e alla personalizzazione.