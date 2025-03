Il cosplay di Cha Hae-In da Solo Leveling di Hane Ame è fedelissimo

La seconda stagione dell'anime di Solo Leveling ha infranto ogni record della piattaforma di streaming Crunchyroll, confermando l'incredibile successo dell'adattamento dell'opera dell'artista sudcoreano Chu-Gong. Vediamo un cosplay di Cha Hae-In firmato da Hane Ame.

Cha Hae-In è una Hunter di rango S, quindi tra i più forti al mondo, e seconda al comando della Gilda dei Cacciatori in Corea. In battaglia usa una spada e sfoggia uno stile di combattimento elegante e letale, che le ha valso il soprannome di "La Danzatrice", dato che ricorda i movimenti armoniosi di una ballerina. Viene introdotta come un personaggio secondario come tanti, ma con l'avanzare della storia assumerà un ruolo più importante.