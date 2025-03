Il Game Vault di Crunchyroll ora include 50 giochi con il debutto di The House in Fata Morgana e Magical Drop 6

Chrunchyroll, la nota piattaforma di streaming di anime, ha annunciato che ora la libreria di Game Vault ha raggiunto quota 50 giochi, completamente fruibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati.

Per chi non lo sapesse, il Game Vault è un catalogo lanciato a fine 2023 che include una vasta selezione di titoli per iOS e Android per gli abbonati a Mega Fan (il piano da 6,99 euro al mese). Ovviamente si tratta di una selezione di giochi basati su alcuni popolari anime visibili sulla piattaforma, tra visual novel, giochi di ruolo e puzzle game e non solo. Ad esempio, nel catalogo troviamo Steins; Gate, The House in Fata Morgana e da oggi anche l'action GDR Kitaria Fables e l'avventura con rompicapi Magical Drop VI.