Sony e Tencent acquisiscono altre azioni di FromSoftware, raggiungendo il 30%

Sony e Tencent hanno acquisito altre azioni di FromSoftware da Kadokawa, raggiungendo insieme il 30% del team in termini di share, con una leggera prevalenza del colosso cinese sulla compagnia nipponica ma che, insieme, costituiscono ora comunque un grosso blocco all'interno dello studio di Elden Ring.

Sixjoy, divisione interna di Tencent, possiede ora il 16,3% delle azioni di FromSoftware e si trova adesso in seconda posizione tra gli azionisti della compagnia, dopo Kadokawa che al momento gestisce il team. Sony Interactive segue a breve distanza con il 14,1% delle azioni, dunque si tratta ancora di quote di minoranza ma che cominciano ad avere un certo peso all'interno dello studio, in termini economici.



L'investimento combinato è stato valutato intorno ai 36,4 miliardi di yen (circa 260 milioni di dollari), dunque è una quantità di denaro di notevole rilievo. In ogni caso, Kadokawa resta l'azionista di maggioranza per FromSoftware e al momento non sembra intenzionata a vendere ulteriori quote e perdere la propria posizione di supremazia.

È chiaro che il team sta facendo gola a molti, visti i ricavi impressionanti dati anche da Elden Ring, le cui vendite sono ora a quota 16,6 milioni, risultato davvero notevole considerando anche il genere particolare. Tutto questo alimenta le speculazioni sulle possibili mire espansionistiche di Sony su FromSoftware, ma al momento è improbabile che Kadokawa decida di cedere il team a PlayStation Studios, nonostante le due compagnie siano già legate da tempo in termini di affari.

La presenza di Tencent, inoltre, complicherebbe un po' il tutto, essendo sicuramente il "terzo incomodo" in un'operazione del genere, ma attendiamo comunque sviluppi sulla questione.