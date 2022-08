Hogwarts Legacy: un video mostra il sistema di dialoghi con scelte multiple

Warner Bros e Avalanche hanno mostrato un nuovo, breve frammento di video per Hogwarts Legacy che si incentra in particolare sul sistema di dialoghi con scelte affidate al giocatore, che evidentemente può influire sullo sviluppo della storia e degli eventi in base a come rispondiamo e portiamo avanti la conversazione.

Il breve frammento di video, composto da 5 secondi di animazione, sembra sia tratto dalla quest che era visibile nel trailer della Gamescom 2022 di Hogwarts Legacy, tutto dedicato a Sebastian Sallow e le Arti Oscure che possono essere perseguite all'interno del nuovo gioco basato sul Wizarding World creato da J.K. Rowling.

L'intera quest protagonista del trailer, peraltro, è un contenuto completamente opzionale, cosa che rende bene l'idea della possibile libertà d'azione concessa al giocatore all'interno dell'open world messo in scena da Hogwarts Legacy. A questa libertà contribuisce anche il sistema di dialoghi a scelte multiple, che può portare a sviluppi differenti della storia.



Nel caso specifico, il protagonista deve fare una scelta che riguarda la Maledizione Cruciatus, una magia particolarmente oscura e inquietante che, evidentemente, può essere imparata e utilizzata o meno da parte del giocatore. Potrebbe essere una scelta importante per lo sviluppo del personaggio, dunque questo sistema di dialoghi a scelte multiple potrebbe portare a conseguenze molto interessanti.

Ricordiamo che Hogwarts Legacy è in arrivo il 10 febbraio 2023, con contenuti e prezzi delle varie edizioni annunciati nei giorni scorsi.