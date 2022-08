Hogwarts Legacy, Sebastian Sallow e le Arti Oscure alla Gamescom 2022

Hogwarts Legacy è stato mostrato alla Gamescom 2022 con un nuovo trailer, come promesso da Warner Bros. dopo la notizia del rinvio di qualche giorno fa. Protagonista del video è Sebastian Sallow, uno dei personaggi che incontreremo nel corso della campagna del gioco e che segretamente esercita le Arti Oscure. "Più cose scopriamo su Salazar Serpeverde e le Arti Oscure, meglio sarà per noi", lo sentiamo dire all'inizio del filmato. "Un incantesimo che potrebbe salvarti la vita non dovrebbe essere proibito. Nessuno di noi potrà evitare la Magia Oscura per sempre." Insomma, la strada per Sebastian sembra tracciata, ma che conseguenze avranno le sue scelte? Scopriamolo in questo speciale di Hogwarts Legacy dalla Gamescom 2022.

Sebastian Sallow Hogwarts Legacy, Sebastian Sallow Appartenente alla casa dei Serpeverde e reduce da un passato difficile, Sebastian Sallow è uno dei personaggi con cui avremo modo d'interagire durante la campagna di Hogwarts Legacy, insieme a Natsai Onai di casa Grifondoro e Poppy Sweeting di casa Tassorosso. Non è però quest'ultima la ragazza che si vede nel trailer di Hogwarts Legacy per la Gamescom 2022, e insieme a cui Sebastian si avventura nel tentativo di apprendere le Arti Oscure. Si tratta del nostro personaggio? Oppure l'intera sequenza riprende una situazione che ci troveremo a vivere nel gioco? Non è ancora chiaro, ma la scena evidenzia anche dal punto di vista visivo una sorta di bivio, una decisione che abbiamo preso ("hai fatto la tua scelta", dice la ragazza) e che potrebbe cambiare il corso degli eventi o l'allineamento del protagonista.

Le Maledizioni senza Perdono Hogwarts Legacy, un'orda di non-morti Oltre a Sebastian, non c'è dubbio che la protagonista del video sia una delle Maledizioni senza Perdono, la maledizione Cruciatus. È quello l'incantesimo che viene pronunciato dai personaggi del gioco, a un certo punto, e che a quanto pare gli consente di aprire una delle porte del sotterraneo che hanno deciso di esplorare alla ricerca dei segreti di Salazar Serpeverde. I fan di Harry Potter ricordano la maledizione Cruciatus per via del drammatico passato di Neville Paciock, i cui genitori sono rimasti vittime della maledizione inflittagli da Bellatrix e dai suoi compagni Mangiamorte, determinati a farsi rivelare dalla coppia i segreti dell'Ordine della Fenice. Il dolore causato dall'incantesimo è stato tale che Frank e Alice Paciock sono diventati pazzi. Nel trailer, il fatto stesso di adoperare le Arti Oscure si rivela un'arma a doppio taglio, in quanto consente a Sebastian Sallow di addentrarsi nel labirinto ed entrare in contatto con i suoi segreti, ma al contempo risveglia un'orda di non-morti che attaccano lo studente e danno vita a uno spettacolare scontro a colpi di magia. "Le Arti Oscure sembrano innocue... finché non è troppo tardi", dice non a caso uno dei personaggi nel video. Immaginiamo che in Hogwarts Legacy ritroveremo anche le altre due Maledizioni senza Perdono, nello specifico la Maledizione Mortale Avada Kedavra, che provoca la morte immediata della vittima e viene spesso usata dai Mangiamorte, nonché dal signore oscuro Voldemort; e la Maledizione Imperius, che consente di controllare la mente del bersaglio.