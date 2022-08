Hogwarts Legacy: ecco il nuovo trailer gameplay dalla Gamescom 2022

Hogwarts Legacy era uno dei grandi ospiti attesi per l'Opening Night Live della Gamescom 2022 e non ha deluso le aspettative: vediamo il trailer gameplay mostrato per l'occasione da Warner Bros e Avalanche questa sera.

Il video è composto da un montaggio di varie sezioni di gioco e mostra abbastanza chiaramente alcuni momenti topici della storia, con uno sguardo anche ai combattimenti e alle fasi narrative. Nel caso non sappiate di cosa si tratti, Hogwarts Legacy è un action adventure incentrato sull'universo creato da J.K Rowling per Harry Potter e il successivo Wizardry World.

La storia raccontata in Hogwarts Legacy, come dimostra anche questo nuovo trailer, è originale e creata appositamente per il videogioco, ma dovrebbe mantenersi estremamente fedele al materiale di riferimento, in termini di universo e regole che lo governano, oltre a collegamenti con eventi e personaggi noti della serie.

Dopo aver visto momenti più quieti, come il video ASMR sui dintorni del castello, in questo caso vengono messi in scena momenti più oscuri di Hogwarts Legacy, a dimostrazione di una notevole varietà di ambientazioni, atmosfere e situazioni di gioco in cui ci si può trovare tra Hogwarts e le aree circostanti.

Come riferito in precedenza, la data d'uscita di Hogwarts Legacy è fissata per il 10 febbraio 2023, mentre i preordini saranno aperti a partire dal 25 agosto 2022, ovvero questa settimana.