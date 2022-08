Moving Out 2 annunciato con trailer e periodo di uscita alla Gamescom 2022

Moving Out 2 è stato annunciato alla Gamescom 2022, nel corso dell'Opening Night Live, con un trailer e il periodo di uscita: il gioco sarà disponibile nel corso del 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.

Come ricorderete, Moving Out ha venduto più di un milione di copie ed era dunque solo questione di tempo prima che arrivasse l'ufficializzazione di un secondo episodio, a quanto si vede ancora più colorato e dotato di entusiasmanti meccaniche cooperative.

"Moving Out 2 è lo stravagante sequel del famosissimo simulatore di traslochi basato sulla fisica. Lavora in solitaria come P.E.T.O., o con un massimo di tre amici, indossa la tua uniforme Smooth Moves e aiuta gli abitanti di Packmore, e non solo, a fare i bagagli e partire!", si legge nella sinossi ufficiale.

"Gli amici che traslocano insieme, si divertono insieme! Che tu preferisca un'azione cooperativa o una sessione multigiocatore cross-play online, considerala firmata, sigillata e consegnata! Non siamo più a Packmore... Attraverso portali interdimensionali esplorerai nuovi mondi pieni di sfide divertentissime e ridicole oltre a un pieno di azione caotica e spassosa."

"Moving Out 2 presenta un nuovo cast di personaggi super adorabili perché la Smooth Moves ha ingaggiato nuove reclute P.E.T.O.! Ma non temere: Rye Yu e Sidney sono ancora sul libro paga... Modalità assistita?! Fatto! Un'ampia gamma di opzioni di accessibilità?! Fatto! Tantissimi personaggi e innumerevoli abiti e skin su misura per gli amanti della moda?! Fatto! Fatto! Fatto!"