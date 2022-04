Moving Out ha venduto più di un milione di copie. A svelarlo sono stati SMG Studio e Devm Games per il secondo compleanno del gioco, che per l'occasione hanno ringraziato tutti quelli che lo hanno acquistato e ci hanno giocato.

Disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, Moving Out è un simulatore di traslochi basato sulla fisica, giocabile da soli o in compagnia. Di base i giocatori devono riuscire a svuotare degli appartamenti, caricandone il contenuto su di un camion.

Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Moving Out, in cui abbiamo scritto:

La recensione di Moving Out si conclude con un parere positivo per il lavoro svolto da SMG Studio e Devm Games, soprattutto nell'ottica di una fruizione da parte di tutta la famiglia. Il lavoro da traslocatore mostrato nel gioco sembra infatti ritagliato su un'interazione genitore-figlio più semplificata rispetto a quella di Overcooked, in alcuni passaggi in effetti un po' ostica per i più piccoli. Se siete alla ricerca di sfide impegnative dovreste quindi guardare altrove. Se invece state cercando un modo per passare qualche ora tutti insieme, Moving Out potrebbe fare al caso vostro.