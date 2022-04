Steam: Koei Tecmo ha messo in saldo il suo intero catalogo

Koei Tecmo ha lanciato su Steam una tornata di saldi, mettendo in sconto il suo intero catalogo, compresi alcuni titoli molto recenti. L'offerta è iniziata oggi 27 aprile 2022 e terminerà il 9 maggio 2022 alle ore 19.00. Quindi avete tutto il tempo per farvi un giro sulla pagina degli sconti e vedere se c'è qualcosa che fa per voi.

Pagina dei saldi di Koei Tecmo su Steam

Project Zero: Maiden of Black Water è uno dei giochi in offerta

Tra i titoli in offerta segnaliamo il recentissimo il gioco di ruolo giapponese Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, venduto a 44,99€ invece di 59,99€ (-25%), il survival horror Project Zero: Maiden of Black Water, venduto a 31,99€ invece di 39,99€ (-20%), il gioco di ruolo giapponese BLUE REFLECTION: Second Light, venduto a 38,99€ invece di 59,99€ (-35%) e Monster Rancher 1 & 2 DX, venduto a 22,49€ invece di 29,99€ (-25%).

In saldo anche molti altri titoli, come i due tratti dalla serie "L'attacco dei giganti", o il gioco di ruolo giapponese di Fairy Tail. Ottime offerte anche per i due Nioh, per i titoli delle serie Samurai Warriors, Nobunaga Ambition e Warrior Orochi.

Insomma, c'è tanto da scoprire dell'editore giapponese.