Classifica giapponese: eBaseball in vetta e solito dominio Nintendo Switch

Famitsu ha pubblicato le tradizionali classifiche di vendita per quanto riguarda software e hardware in Giappone, con eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 che è risultato essere il gioco più venduto e Nintendo Switch a dominare, come al solito, la classifica delle console più vendute.

Classifica software

[NSW] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) - 92,724 (New) [PS4] eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 (Konami, 04/21/22) - 54,539 (New) [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) - 29,281 (618,481) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 11,872 (4,579,625) [NSW] Yomawari 3 (Nippon Ichi Software, 04/21/22) - 11,129 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 7,841 (2,612,444) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 6,372 (4,853,533) [PS4] Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters (Compile Hart, 04/21/22) - 6,268 (New) [NSW] 13 Sentinels: Aegis Rim (ATLUS, 04/14/22) - 6,017 (33,216) [NSW] Pocky & Rocky Reshrined (Natsume Atari, 04/21/22) - 5,747 (New)

eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 domina dunque la classifica nelle sue due versioni, a confermare il successo della serie Konami presso il pubblico nipponico.

eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2022 in una illustrazione ufficiale

Tra le altre new entry, nella top ten troviamo anche Yomawari 3 al quinto posto, Hyperdimension Neptunia: Sisters vs. Sisters all'ottavo posto e Pocky & Rocky Reshrined in decima posizione.

Classifica hardware

Switch OLED Model - 32,916 (1,619,662) Switch - 16,389 (18,215,283) PlayStation 5 - 15,789 (1,336,473) Switch Lite - 8,185 (4,688,271) Xbox Series S - 5,459 (88,678) PlayStation 5 Digital Edition - 1,892 (231,874) Xbox Series X - 566 (95,856) New 2DS LL (including 2DS) - 205 (1,185,272) PlayStation 4 - 12 (7,819,445)

Nintendo Switch ha venduto complessivamente 57.490 unità per quanto riguarda l'intera famiglia di console, PS5 arriva a 17.681 unità settimanali e Xbox Series X|S a 6.025.