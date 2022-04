InXile twitta un'immagine, ma non è del nuovo RPG in Unreal Engine 5 per Xbox e PC

InXile sta lavorando ad almeno un nuovo RPG in Unreal Engine 5, ma non abbiamo visto ancora nulla del gioco in questione, dunque la pubblicazione di un'immagine da parte dell'account ufficiale su Twitter, peraltro sempre molto attivo in ambito social, non può che far scattare la curiosità.

Aggiornamento: come era facilmente prevedibile, poco dopo aver pubblicato il tweet è arrivata la smentita sul fatto che l'illustrazione sia riferita a un nuovo progetto: gli sviluppatori hanno infatti confermato che si tratta di un disegno relativo a The Bard's Tale IV, tuttavia resta comunque piacevole l'iniziativa social di inXile.

Articolo originale:

Non si tratta di uno screenshot ma di un'illustrazione, una sorta di artwork alquanto generico. Vi viene mostrato un classico dungeon, cosa che in effetti potrebbe associarsi a un nuovo progetto di inXile, considerando la specializzazione del team sui giochi di ruolo, tuttavia è davvero difficile poterla ricondurre a un qualsiasi titolo in sviluppo.



Se non altro, il messaggio ha innescato un gioco veramente simpatico: il team ha infatti scritto "state guardando una catacomba umida e ammuffita, potete portare con voi un emoji", come un'indicazione da parte di un dungeon master. Ebbene, è davvero notevole vedere come inXile abbia poi risposto effettivamente a tutti coloro che hanno partecipato al gioco proponendo la propria emoji.

Insomma, l'immagine non sarà probabilmente riferita al nuovo RPG di inXile, ma l'account Twitter del team si dimostra ancora una volta davvero molto simpatico e amichevole, se non altro, dunque riportiamo comunque la simpatica iniziativa.

Per il resto, sono diverse le voci di corridoio su cosa sia in sviluppo presso inXile: si è parlato di un action RPG open world ma anche di un FPS RPG, di un RPG steampunk potenziale erede di Arcanum e di un gioco chiamato in codice Project Cobalt. È possibile che siano anche diversi progetti contemporaneamente, il principale dei quali dovrebbe essere guidato da Brian Fargo e dovrebbe essere comunque un RPG, costruito su Unreal Engine 5.