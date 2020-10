Xbox Series X: inXile su un RPG steampunk, erede di Arcanum?

Xbox Series X e Series S, oltre a PC, ospiteranno il nuovo gioco di InXile, team che non ha avuto nemmeno il tempo di godersi il successo di Wasteland 3 visto che è già al lavoro su un nuovo RPG, che secondo alcuni indizi potrebbe essere steampunk e considerabile un po' un successore spirituale di Arcanum.

Sappiamo ormai da tempo che InXile sta lavorando a un nuovo RPG non ancora annunciato ufficialmente e sappiamo anche che il progetto segreto ha un team stellare, in base a quanto riferito dagli stessi sviluppatori, ma non abbiamo alcuna informazione di base su cosa sia il nuovo gioco in lavorazione, che chiaramente uscirà su PC e Xbox Series X e Series S.

Per questo prendiamo in considerazione, con un certo interesse, le speculazioni provenienti da ResetEra e derivate da dettagli emersi a partire dalle attività online degli sviluppatori stessi, che sembrano riferirsi a qualcosa di evidentemente steampunk.

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio, ma visto che viene menzionato un titolo come Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, sono sicuramente da tenere d'occhio. L'RPG in questione, uscito nel 2001, era caratterizzato da un'ambientazione steampunk, che riemerge in alcune pagine Pinterest gestite da Jason Anderson e Chad Moore, rispettivamente principal designer e creative director di InXile, ma entrambi figure di spicco all'epoca di Troika Games, etichetta responsabile di Arcanum e altri titoli storici come The Temple of Elemental Evil e Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

Considerando come le attività online relative a queste illustrazioni steampunk sembrino recenti, la cosa fa pensare che entrambi gli sviluppatori stiano lavorando a un gioco che abbia tale tipo di ambientazione e considerando che tutti e due hanno lavorato profondamente ad Arcanum, viene da pensare alla possibilità di una sorta di seguito spirituale, o comunque qualcosa di vicino a quelle atmosfere.

Alcuni annunci di lavoro provenienti da InXile fanno pensare a una meccanica mista tra RPG e sparatutto in soggettiva, almeno per quanto riguarda l'inquadratura in prima persona e il senso "tattile" del combattimento in soggettiva, ma rimaniamo nell'ambito delle speculazioni.

Tempo fa, era emerso inoltre che InXile Entertainment utilizzerà Unreal Engine 5 per il prossimo RPG su Xbox Series X.