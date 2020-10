Pokémon o Gundam? Gli starter di Kanto diventano robot in questa fanart

Torniamo con la rubrica che potremmo definire, con un po' di What If, "cosa accadrebbe se questa serie anime incontrasse quest'altra?" Tutti conoscono i Pokémon, su questo non ci piove. E anche Mobile Suit Gundam (classe 1979) è noto in tutto il mondo. Ma cosa accade se si incontrano?



Accade che gli starter della regione di Kanto, cioè Charmander, Squirtle, e Bulbasaur, diventano dei robot giganti. O almeno è questa l'idea alla base della fanart che vi mostriamo oggi 20 ottobre 2020, frutto della mente geniale di un artista di Twitter. Che a ben ragione ha già ottenuto circa 10.000 mi piace.



Eccovi dunque delle evoluzioni atipiche degli starter che conoscete da sempre: Venusaur Gundam.

Charizard Gundam. Si tratta in questo caso di un Pokémon che si presta molto bene alle fusioni: di recente vi avevamo mostrato quella a tema Digimon.

E infine Blastoise Gundam. Fateci sapere cosa ne pensate, con un bel commento.