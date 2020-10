Pokémon e Digimon si incontrano: ecco una creatura davvero strana

La fine degli anni '90 è stata accompagnata dall'arrivo in TV di due anime davvero famosi, quello dei Pokémon e quello dei Digimon (quest'ultimo noto come Digimon Adventure anche nel nostro paese). E in nessuno dei due, probabilmente, avete mai visto una creatura davvero strana come quella che vi proponiamo oggi.



Le somiglianze tra i due anime balzarono all'occhio sin da subito, ora più generali ora anche particolari. Per esempio, il Pokémon Charizard è stato accostato (sempre, non solo in quegli anni) al Digimon Greymon. Entrambe le creature erano la forma evoluta di un mostriciattolo precedente, entrambe accompagnavano il protagonista, e così via. Pokémon TV dovrebbe permettervi di fare mente locale, almeno dal punto di vista del franchise Nintendo.



Questa immagine vi permetterà di richiamarli alla mente immediatamente. Greymon, il Digimon, ovviamente è quello sulla sinistra.

Partendo da questa premessa, l'artista noto su Twitter come @rheinart_paleo ha realizzato una fusione tra i due mostri. Pokémon e Digimon si incontrano così in Greyzard... o in Charimon... beh, insomma, non gli è stato ancora assegnato un nome, quindi chiamatelo un po' come preferite. Però che sia strano e vagamente inquietante, è evidente.



Qualche dettaglio salta subito all'occhio, infatti. I colori, la coda con la fiamma e le ali sono ovviamente tutti dettagli che appartengono a Charizard, perché Greymon non ha neppure delle ali. Ma la testa, le strisce sul corpo e gli artigli sono tutti del Digimon. Un po' di confusione iniziale è perfettamente comprensibile, tuttavia si tratta di una buona fanart, non trovate? A voi i commenti.