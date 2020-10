TV Pokémon: gratis in streaming Esplorazioni Pokémon e The Johto Journey

Buone notizie per gli amanti dei Pokémon: tantissimi episodi delle serie TV note come Esplorazioni Pokémon e The Johto Journey sono ora disponibili gratis in streaming su TV Pokémon. Stiamo per illustrarvi tutto ciò che troverete a disposizione senza spendere un centesimo: è arrivato il momento di recuperare gli episodi che avete perso nel corso degli anni.



Tanto per cominciare, spendiamo alcune parole sugli episodi di The Johto Journeys, che sbarcano proprio in questi giorni su TV Pokémon. Si tratta dell'anime andato in onda parecchi anni fa, in cui Ash, Misty e Brock esploravano per la prima volta la regione di Johto (seconda generazione).

"Per Ash e i suoi amici l'arrivo in una nuova regione significa incontrare tanti Pokémon mai visti prima e The Johto Journeys non fa eccezione, dando l'opportunità ai nostri eroi di fare nuove amicizie. Durante la stagione, Ash conosce tanti nuovi Pokémon, fra cui Heracross ("L'armonia naturale"), Chikorita ("Il salvataggio del Chikorita"), Cyndaquil ("Sfida all'ultimo Cyndaquil") e Totodile ("La battaglia per il Totodile"), e riesce persino a catturare un raro Noctowl dai colori insoliti ("Le regole del gioco"). Anche i compagni di viaggio di Ash sono ben indaffarati; Brock infatti cattura un Pineco ("La raccolta delle Ghicocche"), e il Poliwag di Misty si evolve in Poliwhirl ("La battaglia per il Totodile"). In questi episodi, avrai la fortuna di vedere come questi fantastici Pokémon si sono uniti ai loro nuovi amici".



Molto più recenti gli episodi dell'anime Esplorazioni Pokémon, in cui viene introdotto il nuovo personaggio Goh e dove vengono proposti incontri con vari mostriciattoli tascabili provenienti da tutte le generazioni attualmente note. "Esplora il mondo con Ash e il suo nuovo amico Goh! Segui i due entusiasti e appassionati Allenatori mentre diventano collaboratori di ricerca del laboratorio Cerasa ad Aranciopoli nella regione di Kanto. Guidati dalla curiosità e dalla passione che condividono per i Pokémon, i due incontrano e aiutano una miriade di Pokémon, tra cui Ivysaur, Scorbunny, Lugia, Yamper e affrontano più volte il Team Rocket lungo il cammino".

TV Pokémon è un'applicazione gratuita per il proprio smartphone: potete metterla in download su Android oppure su iOS e cominciare con lo streaming gratis dei vostri episodi preferiti, senza spendere un centesimo.