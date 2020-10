PayDay 3 è ufficialmente in sviluppo e sfrutterà l'Unreal Engine

Overkill Software voluto celebrare nel miglior modo possibile il traguardo dei 100mila follower su Twitter confermando ufficialmente che PayDay 3 non solo è in sviluppo, ma utilizzerà anche il celebre Unreal Engine per dare vita alle rapine più folli di sempre.

L'annuncio è stato dato sottoforma di attacco hacker. I dati che i criminali informatici sono stati in grado di rubare sono stati messi su Crimenet, e da qui siamo stati in grado di conoscere tutte le informazioni tenute celate dagli sviluppatori fino ad oggi. Eravamo rimasti con lo studio che era alla ricerca di 26 milioni di dollari per finanziare il terzo capitolo, ma, evidentemente, i soldi devono essere stati trovati da qualche parte.

PayDay 3, al momento, è in fase di design e non ha ancora una data d'uscita. Tutto quello che sappiamo è che il gioco sarà sviluppato con l'Unreal Engine, anche se ancora non è stata confermata la versione del motore utilizzata. Si tratta comunque di una notizia potenzialmente molto positiva, dato che il motore grafico proprietario di PayDay 2, il diesel Engine, ha fatto ormai il suo tempo e potrebbe non garantire la potenza e la flessibilità dei tool di Epic Games.

Si spera quindi che PayDay 3 sia in grado di dare un po' di ossigeno a Overkill e Starbreeze, due società messe in ginocchio dal flop di Overkill's The Walking Dead. PayDay 2, invece, può ancora contare su di una buona community ed un supporto costante, perlomeno su PC.

Voi lo giocate ancora?