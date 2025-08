L'arcipelago di Jurassic World arriva in Flight Simulator 2024, vediamo il trailer

Il trailer dell'espansione di Jurassic World per Microsoft Flight Simulator 2024

Il video è in realtà molto breve, solo 32 secondi, e non mostra moltissimo come è scontato visto che si tratta di un primo annuncio e non ci sono ancora molto dettagli ufficiali al riguardo.

Possiamo vedere che la telecamera sorvola dall'alto l'isola del Settore JWA-01 e pian piano si avvicina alla terra, fino a quando non vediamo di sfuggita uno pterodattilo. Il finale del video ci rimanda poi al sito ufficiale dove non ci sono molti dettagli, se non una lista delle ambientazioni che possiamo aspettarci:

Isla Nublar

Isla Peña

Isla Sorna

Isla Tacaño

Isla Matanceros

Herradura Bay Marina

Isla Muerta

Juan Santamaría Intl. Airport (MROC)

C'è inoltre un pulsante per rimanere aggiornati sulle ultime novità per questa espansione, iscrivendosi alla newsletter ufficiale. Il periodo di uscita non è indicato, ma si parla di "presto in arrivo" che può voler dire qualche mese così come il prossimo anno.

In attesa di novità, se volete sapere tutti i dettagli sul videogioco, vi lasciamo alla recensione di Microsoft Flight Simulator 2024.