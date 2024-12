Microsoft Flight Simulator 2024 ha avuto un lancio terribile e il team spiega perché

Microsoft Flight Simulator 2024 è un gran gioco, ma purtroppo il periodo di lancio non è stato affatto positivo, con vari problemi che hanno reso difficile giocare in modo soddisfacente. Il motivo pare essere che gli sviluppatori avevano sottovalutato il numero di utenti che avrebbero cercato di giocare al lancio e ha quindi fallito nel offrire il giusto supporto agli acquirenti.

Qual è stato il vero problema per Microsoft Flight Simulator 2024

Il capo di Microsoft Flight Simulator - Jorg Neumann - ha affermato: "Voglio solo ringraziarvi per tutte le e-mail di incoraggiamento, i messaggi e gli altri contatti che abbiamo avuto durante quella che può essere descritta solo come una terribile esperienza di lancio. Vogliamo scusarci profondamente per quello che è successo".

Neumann ha spiegato che non si trattava di un problema del server o del client, ma di "problemi con il livello intermedio, chiamato CDN", che sta per Content Delivery Network. È la stessa rete utilizzata da Microsoft Flight Simulator 2020 per trasmettere i dati del mondo ai giocatori, ma al momento del lancio era semplicemente sovraccarica di traffico. "Qualcuno mi ha detto che il primo giorno abbiamo avuto 100 miliardi di richieste di pacchetti", ha detto Neumann. "L'infrastruttura non è riuscita a gestire la quantità di richieste e ha iniziato a non funzionare".

Alla fine il team è stato in grado di modificare il sistema per gestire tutte le richieste e ha risolto le turbolenze del giorno del lancio. "Ci sono voluti alcuni giorni, che hanno fatto davvero schifo, per capire tutto", ha detto Neumann.

Un aereo in partenza in Microsoft Flight Simulator 2024

Questo non significa che il lavoro sia finito; durante la diretta gli sviluppatori hanno condiviso quali sono le correzioni di bug più richieste:

Un problema per cui i fulmini aeroportuali e notturni sono irrealisticamente luminosi.

Il meteo in tempo reale non è separato dalla data del volo selezionato.

Il freelook del mouse è eccessivamente sensibile

Un possibile problema con la VRAM che influisce sulle prestazioni in termini di FPS

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Microsoft Flight Simulator 2024.