Dynasty Warriors: Origins sembra destinato al successo, visti quanti download ha ottenuto la demo

L'opera di Koei Tecmo potrebbe sembrare di scarso interesse per i non appassionati, ma in realtà non è affatto così, come dimostrano i dati dei download della versione di prova .

Nel 2025 arriverà su PC, mobile e console tantissimi videogiochi (come sempre, va detto), ma nel mezzo dei molti vi è un titolo in particolare che sta attirando l'attenzione degli appassionati d'azione e nello specifico dei musou. Parliamo ovviamente di Dynasty Warriors: Origins .

Il numero di download della demo di Dynasty Warriors: Origins

Tramite i social media - ad esempio come mostrato nel tweet che potete vedere qui sotto - Dynasty Warriors: Origins ha raggiunto oltre un milione di download su PC (tramite Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Si tratta di un risultato notevole per un genere che è cresciuto di capitolo in capitolo.

La traduzione in italiano del tweet è la seguente: "Siamo lieti di condividere che la demo giocabile di Dynasty Warriors: Origins ha raggiunto oltre un milione di download! È possibile giocare la demo su PlayStation 5, Steam e Xbox Series X|S".

Nel tweet sono anche presenti i link per raggiungere i negozi delle piattaforme: il primo (azzurro) è per PlayStation 5 (PS Store), il secondo (nero) è per PC (Steam) e il terzo (verde) è per l'Xbox Store (Xbox Series X | S), come è facile intuire.

Ricordiamo che Dynasty Warriors: Origins sarà pubblicato il 17 gennaio 2025 per PS5, Xbox Series X | S e PC. Nel nostro provato vi abbiamo spiegato che Dynasty Warriors: Origins è una rivoluzione per la serie.