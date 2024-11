S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl o Microsoft Flight Simulator 2024? Cosa giocherete questo weekend?

Come ogni fine settimana, gli appassionati di videogiochi sono pronti a ritagliarsi un po' di tempo in più per i propri videogiochi del momento, ovviamente senza dimenticare di dare spazio a famiglia, amici e magari anche a un po' di attività all'aperto, sempre che la temperatura lo permetta. Quello che vorremmo quindi sapere è, cosa giocherete questo weekend del 23 novembre?

Le uscite della settimana non sono numericamente moltissime, ma ci sono un paio di nomi che non siamo certi in molti non avranno potuto ignorare, ovvero S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl e Microsoft Flight Simulator 2024.