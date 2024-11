Steam venne ritenuto un fallimento assicurato dal 99% dell'industria, pare che solo l'1% avesse ragione

Per il ventesimo anniversario di Half-Life 2, Valve ha pubblicato una serie di novità per il gioco così come un documentario di due ore denso di commenti da parte del fondatore, Gabe Newell e e dei suoi collaboratori. Nel mezzo, hanno anche svelato un dettaglio molto interessante.

Le parole del team di Steam

Steam è stato reso disponibile nel 2003, inizialmente come un modo per Valve di inviare automaticamente gli aggiornamenti dei suoi giochi già disponibili ai giocatori. "Gabe [Newell] in particolare aveva realizzato uno schizzo a matita di un'idea di quello che sarebbe diventato Steam", racconta Erik Johnson. "Ma con Team Fortress Classic e poi con Counter-Strike era chiaro che la cosa che ci attirava di più era la possibilità di inviare contenuti direttamente ai nostri clienti. Insomma, c'era una serie di obiettivi commerciali che hanno finito per far parte di Steam. Ma fondamentalmente era un insieme di obiettivi di sviluppo del gioco che ci attraeva così tanto".

"Alla fine siamo usciti e abbiamo trovato un'azienda chiamata Applied Micrososystems", racconta l'ingegnere Yahn Bernier. "Così abbiamo finito per assumere la maggior parte del team originale di Steam da quell'altra società per costruire inizialmente questa sorta di modello di streaming pubblicitario all'interno del gioco, ma poi c'è stata l'illuminazione: "Ehi, sono solo bit. Perché non scarichiamo i giochi interi in questo modo?'."

"È stato un periodo molto strano", dice Gabe Newell. "Non credo che la gente capisca quante volte siamo andati dalle persone a dire: 'No, sarete in grado di distribuire software su Internet' e le persone ci hanno risposto: 'No, non succederà mai'. Non sto parlando di una o due persone. Intendo dire che il 99% delle aziende con cui abbiamo parlato ha detto: 'Non succederà mai. Le compagnie di vendita al dettaglio non lo permetteranno mai'. Ma c'era anche chi diceva: 'Gli utenti non lo vorranno... la gente vuole le copie fisiche'. C'erano così tante argomentazioni in malafede che venivano avanzate. Le vendite al dettaglio non sono l'obiettivo. Anzi, è un ostacolo, è qualcuno che si mette tra te e il cliente".

Inoltre, Valve ha finalmente spiegato che fine ha fatto Half-Life 2: Episode Three.