Valve ha finalmente spiegato che fine ha fatto Half-Life 2: Episode Three

Valve ha finalmente spiegato perché non ha mai lanciato Half-Life 2: Episode Three . Lo ha fatto in occasione dei festeggiamenti per il 20° anniversario di Half-Life 2 , per bocca di Gabe Newell , il capo della compagnia. Nel video ha anche mostrato alcuni spezzoni del prototipo del gioco, dedicato a provare una nuova arma che avrebbe consentito ai giocatori di creare dei ponti di ghiaccio. C'è anche un nuovo nemico.

La spiegazione di Newell

Per quanto riguarda il motivo per cui Half-Life 2: Episode Three non è mai uscito, Gabe Newell ha spiegato: "Avremmo potuto pubblicarlo, non sarebbe stato così difficile. È stato un mio errore personale, perché non sono riuscito a capire come lanciare Episode Three avrebbe fatto avanzare le cose. Se non fosse stato per gli episodi non ci sarebbe stato DOTA 2. E lo so che suona davvero strano, ma sono state le cose che abbiamo imparato sviluppando gli episodi che hanno portato a Team Fortress 2."

Difficile dire come Half-Life 2: Episode Three avrebbe potuto far "avanzare le cose", ma i fan negli anni hanno semplicemente chiesto che la trilogia venisse conclusa, visto il finale "aperto" di Half-Life 2: Episode Two, con tanto di anticipazione dell'episodio successivo.

Newell ha poi spiegato che fondamentalmente Half-Life è stato sempre visto come uno strumento per creare esperienze di gioco nuove, magari legate alle nuove tecnologie (come Half-Life: Alyx, esclusivo per i visori VR). Il problema sottolineato anno dopo anno dai giocatori più appassionati in attesa di un seguito ufficiale, è che, essendo comunque una serie di enorme successo, molti avrebbero voluto avere una conclusione alle vicende di Gordon Freeman, Alyx Vance e del G-Man.

Intanto che aspettiamo qualcosa di nuovo e ufficiale da Valve di relativo alla serie Half-Life, giochiamoci il prologo di Projec Borealis, l'esperienza più vicina a un'eventuale nuovo Half-Life, pur essendo realizzata da fan.

Per tutte le altre iniziative dedicate al festeggiamento dei vent'anni di Half-Life 2, vi rimandiamo alla notizia Half-Life 2 ottiene l'update per il 20° anniversario con miglioramenti e nuovi contenuti, gratis su Steam.