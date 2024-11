Disponibile gratis il prologo di Project Borealis, l'Half-Life: Episodio 3 realizzato dai fan

Project Borealis: Prologue è stato lanciato su Steam in forma completamente gratuita. Si tratta del più concreto tentativo fatto dai fan di realizzare quell'Half-Life: Episode 3 che Valve non gli ha mai voluto dare . Come il titolo fa intuire, si tratta soltanto dell'antipasto dell'esperienza completa. È ambientato prima dei fatti raccontati dal gioco vero e proprio, che però ancora non ha un anno di uscita. Si sa soltanto che potremo giocarci su PC.

Valve approva

Gli sviluppatori, che hanno preso il nome di Icebreaker Industries, ci tengono anche a precisare che non sono affiliati in alcun modo a Valve, che di suo però non ha messo paletti al progetto. Non è certo un comportamento inedito per la compagnia di Counter-Strike 2, considerando che in passato ha permesso di mettere in vendita un remake completo di Half-Life come Black Mesa e che non si è mai opposta ai progetti amatoriali legati alle sue proprietà intellettuali.

Installando Project Borealis: Prologue torneremo quindi a visitare Ravenholm, uno dei luoghi più iconici di Half-Life 2, vestendo di nuovo i panni di Gordon Freeman, lo scienziato protagonista della serie.

Da notare che Project Borealis: Prologue è sviluppato usando Unreal Engine 5. Quindi non c'è bisogno di possedere un altro Half-Life per poterci giocare. Considerando il motore usato, vediamo i requisiti di sistema per giocarci:

Minimi: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 10 Processore: Core i5-8500 / Ryzen 5 1600 Memoria: 8 GB di RAM Scheda video: DirectX 12 Ultimate / Vulkan 1.3 DirectX: Versione 12 Memoria: 6 GB di spazio disponibile

Consigliati: Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit Sistema operativo: Windows 11 Processore: Core i5-12600K / Ryzen 7 5700X3D Memoria: 16 GB di RAM Scheda video: DirectX 12 Ultimate DirectX: Versione 12 Memoria: 6 GB di spazio disponibile



Per scaricare Project Borealis: Prologue, andate su Steam. Come già specificato, il download è completamente gratuito.