Black Mesa: disponibile l'edizione definitiva

Crowbar Collective ha pubblicato l'edizione definitiva di Black Mesa, il remake non ufficiale di Half-Life che tanta eco ha avuto tra i fan della serie di Valve. In realtà il gioco è stato pubblicato in forma completa l'anno scorso, dopo un lunghissimo tempo di sviluppo, ma nel frattempo il team di sviluppo ha continuato a lavorarci, per sistemare i problemi residui segnalati dai giocatori.

Cosa rende questa edizione quella definitiva di Black Mesa? A spiegarlo ci hanno pensato gli sviluppatori stessi: