Cyberpunk 2077: DLC ed espansioni saranno annunciati dopo il lancio

CD Projekt ha svelato che i DLC e le espansioni di Cyberpunk 2077 saranno svelati dopo il lancio del gioco, a differenza di quanto programmato inizialmente. In realtà lo si era capito da tempo, dato il silenzio dello studio polacco sull'argomento, ma a volte è meglio ribadire un concetto, invece che lasciarlo appeso.

A toccare l'argomento è stato Adam Kiciński, il presidente di CD Projekt, durante un incontro con gli azionisti, in cui ha confermato che si parlerà di progetti futuri relativi a Cyberpunk 2077 solo dopo l'arrivo del gioco sul mercato.

"Inizialmente volevamo farlo prima del lancio (parlare di DLC ed espansioni ndr), ma dopo l'ultimo ritardo, abbiamo deciso di attendere che i giocatori abbiano il gioco per parlare dei progetti futuri. Quindi se ne riparlerà dopo il lancio."

La scelta fatta da CD Projekt non stupisce più di tanto. Molti giocatori non avrebbero preso bene il fatto che la compagnia parlasse di DLC ed espansioni dopo aver rimandato Cyberpunk 2077 per l'ennesima volta. Comunque pare che il 10 dicembre 2020 sia finalmente la data giusta per averlo e per giocarci su PC, Xbox One, PS4 e Stadia. Naturalmente sarà garantita la retrocompatibilità con PS5 e Xbox Series X e S, ma per le versioni next-gen vere e proprie, gratuite per chi possiede quelle old gen (della stessa famiglia di console) bisognerà aspettare qualche mese.