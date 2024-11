F1 24 si aggiorna con la Stagione 4, scopriamo le novità in arrivo

La Stagione 4 di F1 24 sta per arrivare: sarà disponibile dal 13 novembre al 6 gennaio e punterà a celebrare le fasi conclusive del Campionato di Formula Uno attraverso l'introduzione di interessanti novità ed entusiasmanti contenuti per i giocatori.

In primo luogo, l'aggiornamento della Stagione 4 vedrà la presenza di una nuova Sfida Pro, di una Sfida Carriera e di una selezione di scenari di gara iconici, che una volta completati con successo ci garantiranno ricompense uniche, in primis oggetti per la personalizzazione in-game.

Dal 21 al 25 novembre sarà disponibile un weekend di gioco gratuito che consentirà a tutti i possessori di PC, PlayStation e Xbox di provare l'esperienza di F1 24, approfittando di uno sblocco di XP a ritmo raddoppiato e di uno sconto del 60% sull'acquisto del gioco completo, con la possibilità di trasferire i progressi effettuati.