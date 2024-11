La demo dell'E3 2003 di Halo 2 è finalmente disponibile, per festeggiare l'anniversario del gioco

Xbox Game Studios e Halo Studios hanno annunciato il lancio della demo di Halo 2 dell'E3 2003 , chiamata "Earth City". È disponibile come mod gratuita nel Workshop della raccolta Halo: The Master Chief Collection , in versione PC. È stata recuperata e restaurata da un gruppo di fan, con il nome collettivo di Digsite, che hanno collaborato con gli sviluppatori per darle una forma accettabile e renderla di nuovo giocabile.

Dove scaricarla e come giocarci

Se non sapete di cosa stiamo parlando, la demo in questione fu mostrata per l'appunto all'E3 2003 di Los Angeles, destando letteralmente scalpore. Fu descritta come qualcosa di meraviglioso e mai visto su console. Il gioco finito non fu da meno, a dirla tutta, ma alcuni fan furono stupiti del fatto che i contenuti della demo erano spariti. Purtroppo Bungie fu costretta a tagliarli.

Gli appassionati non si sono però dati per vinti e con gli anni sono riusciti a recuperare le risorse della demo e a rimetterle insieme, rendo infine l'esperienza fruibile a tutti i possessori della Halo: The Master Chief Collection. Per giocare a Earth City basta infatti andare sulla pagina della demo e sottoscrivere la mod, che sarà scaricata in automatico. Quindi avviate la raccolta su PC disattivando il sistema anti-cheat (è possibile farlo all'avvio). Infine, entrate nel menù della campagna di Halo 2 e caricate il livello.

La demo ha in realtà già fatto il suo debutto pubblico, durante gli Halo World Championship del 2024, dove è stata giocata usando un devkit originale della prima Xbox. Ora però è disponibile per tutti e si è andata ad aggiungere alla già ricchissima offerta della Halo: The Master Chief Collection, che comprende tutti gli Halo fino al quarto capitolo. Mancano solo Halo 5: Guardians e Halo Infinite.