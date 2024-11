Rogue Point è il nuovo gioco dagli autori di Black Mesa

Crowbar Collective, lo studio di sviluppo cui dobbiamo Black Mesa , un remake completo del primo Half-Life, ha annunciato il suo nuovo gioco . Si chiama Rogue Point ed è un uno sparatutto tattico cooperativo con elementi roguelike. Di pubblicare il gioco si occuperà Team17, con l'uscita della versione in accesso anticipato che è prevista per il 2025 .

Esperienza maturata

Come spiegato in fase di annuncio, Rogue Point è in sviluppo da due anni. Si tratta del punto d'arrivo dell'esperienza maturata sviluppando Black Mesa, di cui vedremo presto i risultati. L'annuncio è in realtà parco di dettagli, con anche il breve trailer di presentazione che mostra qualche sequenza di gioco. In particolare alcuni operatori che sparano contro dei nemici.

La pagina Steam fornisce fortunatamente più informazioni. Qui apprendiamo che Rogue Point sarà giocabile da soli o in cooperativa (massimo quattro giocatori). Vestiremo i panni della squadra che dà il titolo al gioco, con l'obiettivo di intrometterci in una guerra tra gruppi di mercenari, chiamati MERX, combattuta per prendere il comando di un vero e proprio impero finanziario.

Inizialmente ci saranno quattro mappe: l'aeroporto, il centro commerciale, l'ufficio e la piattaforma petrolifera. "Queste enormi ambientazioni sono di volta in volta rimodellate da un sistema di progettazione parametrica per offrire nuove sfide e strategie a ogni partita."Spiega la descrizione ufficiale, che poi parla di missioni uniche ed emozionati, che mirano a mantenere alto il livello di adrenalina di ogni campagna.

Al lancio in accesso anticipato su Steam, Rogue Point offrirà, 22 armi, 5 opzioni mimetiche o di colore per ogni arma, 11 dispositivi tattici, 25 accessori, come laser, mirini, silenziatori, caricatori, eccetera e 55 oggetti cosmetici da sbloccare, ognuno con più colori e motivi.