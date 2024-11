La demo di Halo 2 dell'E3 2003 arriva nella versione PC di Halo: The Master Chief Collection su Steam

Nello specifico il lancio è in programma per il 9 novembre come parte dei festeggiamenti del ventesimo anniversario della serie. Verrà resa disponibile sotto forma di mod gratuita che sarà possibile scaricare e installare tramite Steam Workshop . Per il momento non è chiaro se verrà resa disponibile anche per la versione PC del Windows Store.

Xbox Game Studios e Halo Studios (in precedenza conosciuto come 343 Industries) hanno annunciato che presto la celebre demo di Halo 2 presentata all'E3 2003 arriverà come contenuto giocabile per la versione PC Steam di Halo: The Master Chief Collection .

Tutto grazie agli sforzi dei fan

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una porzione di gioco mostrata per l'appunto alla fiera losangelina che stupì tutti per l'impressionante comparto grafico mostrato, all'epoca superiore a qualsiasi altra cosa vista su console. Ecco forse anche troppo, visto che alla fine Bungie non riuscì a riproporla nel gioco completo. Negli anni successivi alcuni modder hanno cercato di rimettere insieme gli asset di questa versione del gioco per creare un contenuto giocabile, che finalmente sta per arrivare all'interno della Halo: The Master Chief Collection.

"La risposta alla demo all'E3 è stata elettrizzante e quasi tutti i fan di Halo ricordano quella demo e dove si trovavano quando sono stati accecati dalla sua maestosità", ha dichiarato community director Brian Jarrard. "Soprattutto, nessuno di noi si sarebbe mai aspettato che più di 20 anni dopo, un gruppo di appassionati modder della comunità avrebbe dato vita a questa demo come una vera e propria missione".

"Questo ci ha messo in difficoltà", ha dichiarato Kenneth Peters, senior franchise writer di Halo. "Anche l'eseguibile originale è difficile da lavorare, poiché per avviarlo è necessario un Xbox developer kit, che è sempre più difficile da reperire, anche all'interno dello studio. Ma ora, nel 2024, abbiamo gli strumenti sviluppati da Digsite per analizzare e automatizzare l'up-porting dei vecchi asset, e le conoscenze scoperte che fanno luce sul perché Bungie ha costruito le cose nel modo in cui le ha costruite nella demo".

Peters ha continuato: "Steven Garcia (noto alla comunità come General_101) è stato fondamentale per far sì che questo scenario venisse realizzato e addirittura migliorato rispetto all'originale. È stato un tuttofare e ha svolto una parte significativa del lavoro di sviluppo degli strumenti, di aggiornamento degli script e persino di creazione dei livelli. I membri del team Digsite Ludus, Neo Te Aika, Sean T, xScruffyDaSasquatchx e Killzone hanno poi apportato gli ultimi ritocchi per replicare l'esperienza della demo originale e verificare la presenza di bug. Senza di loro, probabilmente avremmo avuto solo una consegna di asset grezzi e basta".