I 20 anni di Halo 2 saranno festeggiati con il lancio della famigerata mod dell'E3 2003

Quest'anno potremo tutti giocare con la famosa demo di Halo 2 dell'E3 2003, "Earth City" . Più precisamente dovremmo definirla "famigerata", visto la storia che la riguarda. No, il problema non fu qualitativo, almeno non espressamente.

Un lancio a sorpresa

Purtroppo la stessa conteneva delle idee che vennero scartate da Bungie per il gioco finale, come le autostrade urbane, tanto che l'intera missione fu cancellata e non entrò a far parte del gioco, per lo scorno degli appassionati.

Chi avrebbe mai pensato che un giorno sarebbe stata giocabile dal grande pubblico? Ad annunciarne il ritorno è stata 343 Industries stessa, ora Halo Studios, che ha collaborato con Digsite, un team specializzato nel ripristino di contenuti della serie. La potremo scaricare dal Workshop di Steam come mod / contenuto aggiuntivo di Halo: The Master Chief Collection (quindi sarà solo per PC). Sarà completamente gratuita, naturalmente.

Lo studio di sviluppo ha annunciato durante l'Halo World Championship Series 2024, svoltosi nel fine settimana, che la demo verrà riproposta per il 20° anniversario di Halo 2, che cadrà il 9 novembre 2024. La demo sarà aggiornata nei contenuti, includerà anche una nuova sincronizzazione labiale delle scene tagliate e sfrutterà le risorse dell'ultima build di Halo 2.