Microsoft ha dei grossi piani per festeggiare i 25 anni di Xbox e di Halo

Microsoft ha intenzione di celebrare i 25 anni di Xbox e della serie Halo , periodo in cui molto è cambiato nell'industria dei videogiochi e nella divisione stessa, tra acquisizioni enormi come quelle di Bethesda Softworks e Activision-Blizzard King , e l'abbraccio di una filosofia più aperta al multipiattaforma per la pubblicazione dei giochi. I problemi non mancano, ma la macchina va avanti e per il marchio Xbox il futuro sembra essere molto diverso dal passato.

Facciamo festa

Detto questo, Microsoft sta già lavorando a una nuova Xbox, che sarà diversa da quella attuale, sta per pubblicare molti nuovi giochi e, nell'immediato, ha un evento in programma al Tokyo Game Show 2024. Insomma, è quantomai vitale e guarda con ottimismo al suo venticinquesimo compleanno, come spiegato in un'intervista con License Global da John Friend, responsabile dei prodotti consumer di Xbox.

L'Xbox originale fu lanciata il 15 novembre 2001, trascinando Microsoft in un settore ultra competitivo e quantomai difficile da affrontare. Parlando del suo ambito di competenza, Friend ha confermato che la sola serie Halo ha generato 1,8 miliardi di dollari di spesa dei consumatori non legata ai giochi. Si parla quindi di vendita di merchandise.

Friend ha poi toccato la questione anniversario: "Abbiamo queste fantastiche serie, che vanno da World of Warcraft, che quest'anno celebra il suo ventesimo anniversario, a Halo, Call of Duty, StarCraft e molti altri. Abbiamo dei progetti per il 25° anniversario di Halo e Xbox. Abbiamo un patrimonio e una storia così ricchi, e queste comunità sono attive da così tanto tempo, che è necessario festeggiare."

Peccato che non abbia svelato nulla su cosa ci aspetta. A questo punto siamo davvero curiosi di scoprirlo.