Pare che Valve stia testando il supporto di alcuni giochi per ARM64

Pare che Valve stia testando il supporto di ARM64 e Android su Steam, stando a quanto rilevato da SteamDB. Alcuni titoli molto popolari, come Left 4 Dead 2 e Garry's Mod, sono stati provati in versioni con tag "proton-arm64". La comunità ha iniziato a speculare sull'arrivo di hardware di Valve basato sull'architettura ARM64 (Steam Deck?), anche se potrebbe trattarsi solo di un modo per aumentare la diffusione di Steam in modi che non è difficile immaginare e che potrebbero dare risultati enormi.