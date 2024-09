Perché alcuni videogiochi acclamati non riescono a conquistare tutti i giocatori?

Alzi la mano chi di voi ha mai giocato a un videogioco acclamato che, in tutta onestà, non vi è piaciuto. Nel mondo dei videogiochi, ci sono titoli che riescono a conquistare il pubblico e la critica, ma che paradossalmente non riescono a fare breccia nel cuore di tutti i giocatori. È un fenomeno curioso ed estremamente diffuso. Cosa spinge alcune persone ad amare un gioco mentre altre ne restano indifferenti?

Brown ha esplorato come il gioco sia una componente essenziale della vita, non solo per i bambini, ma anche per gli adulti. Ha analizzato i modi in cui le persone si approcciano, sperimentano e traggono piacere dal gioco. Queste personalità, simili alle classi di personaggi nei giochi di ruolo , influenzano profondamente il modo in cui ci relazioniamo ai videogiochi. Conoscere la propria personalità ludica può aiutare a prevedere quali giochi ci piaceranno di più e a evitare delusioni. Ci teniamo a evidenziare che queste personalità non sono mutuamente esclusive ; una persona può riconoscersi in più di una di queste categorie. Probabilmente ognuno di noi ha una personalità dominante e altre meno impattanti.

Le 8 personalità ludiche

Siete pronti a scoprire quale tipo di giocatore si nasconde dentro di voi? Se siete curiosi di conoscere meglio il vostro approccio al mondo del gioco, siete nel posto giusto. Abbiamo preparato per voi un elenco dettagliato che raccoglie tutte le diverse personalità ludiche, così da aiutarvi a identificare la vostra.

No Man's Sky è un videogioco perfetto per chi ama esplorare ed è affascinato dalla navigazione spaziale

Esploratrice

Gli esploratori trovano soddisfazione nella scoperta. Amano esplorare nuovi mondi, sia reali che virtuali. I giochi open world come The Legend of Zelda: Breath of the Wild o l'esperienza di esplorazione in No Man's Sky sono perfetti per questo tipo di giocatore. Anche titoli come Elden Ring, che premia l'esplorazione e la sperimentazione, possono risultare particolarmente avvincenti per chi ha questa personalità.

Giocosa

Vi piace far ridere e intrattenere gli altri, anche in situazioni apparentemente banali? Probabilmente siete una personalità "giocosa". Per voi la serie Yakuza spesso sopra le righe o i giochi multiplayer come Among Us o Sea Of Thieves offrono infinite opportunità di divertimento con la possibilità di interazione diretta con altri giocatori. Spesso potreste divertirvi anche in un qualsiasi gioco online se giocato con gli amici in un party vocale, facendo ridere gli altri con il vostro modo di fare e approcciarsi al videogioco.

Baldur's Gate III è perfetto per chi ama delineare la storia dei propri personaggi e tirare le fila della trama complessiva del gioco

Narratrice

I narratori si immergono nelle storie, apprezzano i personaggi ben caratterizzati, tanti dettagli di trama e hanno una fervida immaginazione. Per questi giocatori, i titoli dove la narrazione è centrale, come The Last Of Us e Red Dead Redemption 2, sono imperdibili. Vi piace poter prendere delle decisioni e far virare la trama a vostro piacimento? Allora dovete assolutamente considerare anche giochi di ruolo come Baldur's Gate 3 o Disco Elysium i quali possono offrire l'opportunità di creare la propria storia, rendendo l'esperienza ancora più personale.

Competitiva

I competitivi prosperano in ambienti dove possono mettere alla prova le proprie abilità. Per loro, i giochi che offrono sfide difficili, come i Souls-like o i rogue-like, sono perfetti. Titoli come Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls, o Hades offrono sfide stimolanti, mentre i multiplayer come Overwatch 2 o Call of Duty permettono di confrontarsi direttamente con altri giocatori per capire subito di che stoffa siete fatti.

Un boss particolarmente ostico di Sekiro: Shadows Die Twitce è un'euforia totale per il giocatore competitivo

Direttrice

I direttori amano pianificare, organizzare e realizzare progetti. I giochi di strategia o creativi come Starcraft 2, Age Of Empires e Sim City offrono il terreno ideale per mettere alla prova queste abilità. Anche titoli come Super Mario Maker 2 e The Sims permettono ai direttori di esprimere la loro creatività organizzativa, magari in una maniera più leggera e senza troppo impegno. Per non parlare del recente e amatissimo Manor Lords, che ci mette nei panni di un lord medievale per la creazione e gestione di un villaggio a 360 gradi.

Collezionista

Siete degli accumulatori seriali di collectors edition dei giochi più recenti e non avete mai buttato via o venduto una singola carta di Magic The Gathering della vostra preziosa collezione degli anni '90? Probabilmente potete definirvi un collezionista il quale trova piacere nell'acquisizione di oggetti, che si tratti di loot nei giochi di ruolo o di creature in Pokémon. Titoli come Destiny 2 e Diablo IV sono perfetti per chi ama raccogliere e collezionare, offrendo un flusso continuo di oggetti da aggiungere alla propria collezione. E perché non collezionare tutti i set delle vostre armi preferite in Monster Hunter?

Navigare con i propri amici nei mari di Sea Of Thieves è un divertimento assicurato, a maggior ragione se siete delle personalità ludiche giocose

Artistica

Gli artisti e creatori amano esprimersi attraverso la creazione. Giochi come Minecraft, Cities: Skylines e Dreams offrono ampie possibilità di costruzione e personalizzazione, permettendo a questi giocatori di esprimere la loro creatività in modi unici. Lasciatevi ispirare dalle innumerevoli creazioni degli altri giocatori, che siano essi giochi in Dreams, livelli in Little Big Planet, mod dei videogiochi più popolari o mondi interi in Minecraft. Il mondo attende le vostre future creazioni!

Sportiva

Il cinestesico è in sintonia con il proprio corpo e ama l'attività fisica. Anche se può sembrare difficile soddisfare questa personalità attraverso i videogiochi, titoli come Ring Fit Adventure o Beat Saber su VR offrono un'esperienza di gioco che combina movimento fisico e divertimento per farvi bruciare qualche caloria in più senza sacrificare il divertimento.