Yakuza: Like a Dragon, la recensione: una rivoluzione per la serie action di SEGA

Si tratta inoltre del primo episodio di Yakuza dotato di doppiaggio in giapponese e inglese, nonché di sottotitoli in italiano : un fattore estremamente importante per chi finora si è tenuto alla larga dal franchise, intimorito dall'abbondante quantità di dialoghi non tradotti nella nostra lingua, e che ora potrà finalmente respirare le sue atmosfere così tipicamente giapponesi.

La recensione di Yakuza: Like a Dragon segna un nuovo inizio per la serie SEGA, che introduce un nuovo protagonista e una nuova ambientazione, ma che soprattutto abbandona clamorosamente la formula action che da sempre la caratterizza in favore di combattimenti a turni in stile jRPG.

Storia

Iniziamo col dire che la storia di Yakuza: Like a Dragon non delude minimamente e anzi si pone come una delle migliori di sempre per il franchise SEGA. Un risultato incredibile, a pensarci: il team ha sviluppo si è ritrovato a dover gestire e tratteggiare un protagonista completamente nuovo, dopo aver salutato il leggendario Kazuma Kiryu al termine di Yakuza 6: The Song of Life, eppure non ha sbagliato nulla.

Ichiban Kasuga è un giovane membro della famiglia Arakawa, affiliata al clan Tojo di Tokyo. Nato in una soapland e cresciuto senza genitori, il ragazzo trova nella figura del suo patriarca il padre che non ha mai avuto. Così, quando il capo gli chiede di sacrificarsi per il bene del gruppo, assumendosi la responsabilità di un omicidio che non ha commesso, Ichiban non ci pensa due volte e va a costituirsi.

Uscito dal carcere diciotto anni dopo, l'uomo scopre che durante questo tempo tutto è cambiato: il clan Tojo è stato spazzato via da una feroce campagna anti-Yakuza portata avanti dal governo locale, e la sua ex famiglia è entrata a far parte dell'odiata Alleanza Omi del Kansai. Incredulo, cerca di farsi dare delle spiegazioni dal suo patriarca, Masumi Arakawa, che per tutta risposta gli spara.

Ichiban si risveglia ore dopo nel quartiere di Isezaki Ijincho, a Yokohama. Yu Nanba, un ex infermiere divenuto senzatetto, gli ha ricucito la ferita con degli strumenti di fortuna, salvandogli la vita: una seconda possibilità che non vuole sprecare, cercando di mettere da parte il passato e di rifarsi una vita nella nuova città, senza però abbandonare la vecchia abitudine di opporsi alle ingiustizie.

Così insieme a Nanba, all'ex poliziotto Koichi Adachi e all'avvenente barista Saeko Mukouda, Ichiban si ritrova a vivere una nuova avventura fra le strade di Yokohama, scoprendo ben presto gli aspetti più oscuri e inquietanti di una città che sopravvive in un precario equilibrio tra la mafia giapponese, cinese e coreana, sommersa in una zona grigia fra legalità e illegalità. Un modo anche di esplorare tematiche inedite, come sono appunto il dramma dei senzatetto e le prospettive lavorative delle persone di mezza età, con un dialogo fra Ichiban e Nanba in particolare che ci ha davvero emozionati.

Nulla però è stato davvero lasciato alle spalle, e così gli eventi della campagna di Yakuza: Like a Dragon, composta da quindici capitoli per una durata di almeno cinquanta ore, si rivelano in qualche modo collegati, in un avvincente intreccio narrativo che non risparmia poderosi colpi di scena e si lascia fortunatamente andare a poche semplificazioni etiche mentre lottiamo per sopravvivere e per scoprire cosa c'è davvero dietro al tradimento di Arakawa.