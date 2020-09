Hades, la recensione

Che fosse un piccolo capolavoro l'avevamo capito da tempo, ma essendo stato in early access per mesi abbiamo ritenuto opportuno aspettare la release ufficiale prima di scrivere la recensione di Hades . Il momento di tirare le somme è finalmente arrivato: Supergiant Games, che ha già firmato Transistor , Pyre e Bastion , ha pubblicato l'aggiornamento finale del suo nuovo titolo, rilasciandolo a sorpresa non solo su PC, ma anche su Nintendo Switch. La patch, tuttavia, non si è limitata a portare Hades alla versione 1.0: aggiunge infatti anche una varietà di fix, bilanciamenti e contenuti inediti, compreso il vero finale della storia, che spingeranno anche i giocatori che hanno già dedicato molte ore alla versione in accesso anticipato a tornare nel coloratissimo Oltretomba immaginato dallo sviluppatore californiano.

Una storia che si evolve

Pur essendo un roguelite, Hades vanta la consueta cura di Supergiant Games nei confronti della narrativa, che si esprime attraverso un approccio atipico e accattivante. Il protagonista del gioco è Zagreus, il figlio di Ade, signore degli inferi: prigioniero nel regno del padre fin da quando era bambino, Zagreus ha da poco scoperto che la sua vera madre non è Nyx come ha sempre creduto, e decide perciò di tentare la fuga per cercare Persefone nel mondo dei mortali. La premessa è quindi molto semplice e diretta: per raggiungere la superficie, Zagreus dovrà attraversare quattro mappe procedurali, sconfiggendo gli scagnozzi di Ade che gli sbarreranno il passo. Il giovane protagonista però non è solo: gli dèi dell'Olimpo, capricciosi ma scontenti di Ade, gli conferiranno vari doni e poteri, mentre alcuni abitanti celebri degli inferi come Achille, Orfeo o la simpatica tuttofare Dusa, offriranno consigli, indizi e informazioni sulle vere intenzioni di Ade nei confronti di Zagreus.

La storia si sviluppa quindi durante i tentativi di fuga veri e propri, attraverso le interazioni tra Zagreus e i vari dèi, boss e residenti del mondo infernale, ma anche e soprattutto negli intermezzi tra una morte e l'altra: ogni volta che i nemici hanno la meglio su di lui, infatti, Zagreus si ritrova al punto di partenza nell'ufficio del padre, e deve ricominciare tutto da capo. Qui, però, sta la genialità dell'approccio di Supergiant Games alla filosofia roguelite, e non soltanto in termini di gameplay, come vedremo più avanti, ma anche di narrativa. Ogni tentativo di fuga conta in termini di storia e caratterizzazione, pertanto i residenti cambieranno sensibilmente atteggiamento nei confronti di Zagreus. I ragazzi di Supergiant Games hanno registrato migliaia di battute, centinaia di dialoghi che dipendono dalle circostanze più disparate, miste a una sana dose di casualità, ma che pian piano, partita dopo partita, cominciano a delineare schemi più precisi.

In questo modo si sviluppano vere e proprie sottotrame e si scoprono i retroscena nei rapporti tra le varie divinità, e non solo: Zagreus può ingraziarsele con specifici doni, e noi potremo sempre aprire il Codex per leggere altri dettagli molto interessanti su questi personaggi mitologici che Supergiant Games ha raffigurato con cura e ironia. Non solo le illustrazioni catturano perfettamente le idiosincrasie di divinità che sono entrate nell'immaginario collettivo da secoli, ma a caratterizzarle ulteriormente ci pensa uno strepitoso doppiaggio - in lingua inglese, sebbene i testi siano completamente in italiano - che nei toni compassati e flemmatici qualche volta sfiora persino l'ASMR. I battibecchi tra Zag e i comprimari sono spesso esilaranti, specialmente nei momenti in cui si mettono da parte le rivalità tra una fuga e l'altra.

Va detto che la progressione nella storia dipende anche dalla bravura del giocatore, poiché alcuni traguardi innescano vere e proprie svolte nelle interazioni e si riflettono anche sul gameplay, per esempio sostituendo certi boss con varianti perfettamente sensate anche a livello narrativo: per questo motivo, anche Hades prima o poi rischia di mostrare il fianco alla ripetitività intrinseca del genere, ma fortunatamente il sistema di combattimento e la varietà di sfide e circostanze contribuiscono ad alleggerire il carico, spingendo il giocatore a tentare una fuga dopo l'altra non solo per scoprire come si svilupperanno la storia e i personaggi, ma anche per il puro e semplice piacere di tentare nuove strategie in battaglia.