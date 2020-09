Oculus Quest 2, le caratteristiche del nuovo visore

Con la presentazione ufficiale dell' Oculus Quest 2 , in arrivo il 13 ottobre 2020, si rinnova l'impegno di Facebook per la realtà virtuale, con un'evoluzione che punta a garantire un'esperienza più evoluta sia in versione stand alone che con un PC, senza alzare i costi. Anzi, li abbassa portando il prezzo a 349 euro per la versione da 64GB e a 449 euro per la ben più capiente versione da 256GB.

L'evoluzione dell'hardware comprende tra l'altro miglioramenti superiori all'aumento di potenza per quanto riguarda il pixel fillrate effettivo, eventuali fotocamera accessorie supportate e prestazioni legate all'intelligenza artificiale, aumentate di 11 volte. Tutto quello che serve, insomma, per reggere il passaggio da una risoluzione di 1600x1440 pixel per ogni occhio alla risoluzione di 1832x1920 , sempre per ogni occhio, che dovrebbe garantire un'immagine decisamente più compatta e più fluida. Al lancio il refresh nei giochi sarà di 72Hz, come per il primo Quest, ma nell'interfaccia arriva già a 90Hz che saranno disponibili per gli sviluppatori successivamente. Il tutto presumibilmente anche in chiave retroattiva, con possibili upgrade anche dal punto di vista della risoluzione. D'altronde il Quest 2 è completamente retrocompatibile con il primo, cosa che mette a disposizione dei nuovi acquirenti una libreria di oltre 200 giochi. Ovviamente senza contare quelli della libreria Rift.

I dettagli

Aumentano le capacità ma il pannello passa dalla tecnologia OLED a quella LCD a bassa latenza, in funzione della reattività ma anche del prezzo. Diminuisce inoltre, ma questo è un bene, il peso che risulta inferiore del 10% rispetto al Quest, per un totale di 503 grammi. Ne pesano 126 invece i controller, escluse le due batterie AA necessarie, che, pur ridisegnati per aumentarne l'ergonomia, non saranno l'unico modo di interagire con il visore. Oculus ha infatti mantenuto l'hand tracking migliorandolo, in modo da consentirci di usare le mani in modo ancora più efficace per navigare nei menù così come nelle applicazioni e nei giochi che supportano questa funzionalità.

Torna inoltre il Passthrough+ che permette di vedere quello che succede al di fuori dei giochi sfruttando sia le fotocamere, sempre quattro ma di qualità presumibilmente superiore, sia la rappresentazione virtuale dei confini dell'ambiente in cui viene utilizzato il visore. Un qualcosa di utile volendo sfruttare la modalità Roomscale che riproduce gli spostamenti del giocatore all'interno del mondo di gioco, ma richiede uno spazio di almeno 2x2 metri per essere utilizzabile. Non ci sono ovviamente limiti, invece, per il microfono e altoparlanti integrati, sostituibili però con una cuffia grazie al jack audio da 3.5 millimetri. Da notare infine il meccanismo di regolazione della distanza interpupillare, con tre impostazioni che vanno da 58 a 68 millimetri, e una batteria interna che garantisce un'autonomia non eccezionale ma accettabile. Parliamo infatti di un paio di ore in gioco e di tre ore nel caso dei video.