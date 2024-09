Quanto hanno venduto i giochi di BioWare? Scopriamolo in attesa di Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard sta per arrivare quindi vale la pena di ripercorrere la storia delle vendite fatte dai giochi di BioWare del passato, per capire le prospettive della compagnia e come le aspettative siano altissime, considerando che stiamo parlando del seguito diretto del gioco più venduto tra tutti quelli lanciati dalla casa di Baldur's Gate nel corso degli anni, come svelato recentemente da Mark Darrah.