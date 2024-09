Nonostante la stranezza iniziale di vedere un franchise così noto in un contesto completamente diverso dal solito, Fallout Shelter si è rivelato essere uno dei migliori gestionali appositamente costruiti per piattaforme mobile, in grado di tenere milioni di giocatori incollati ai piccoli schermi portatili. Nove anni dopo, Bethesda ha deciso di ripetere l'operazione anche con l'altra sua serie storica The Elder Scrolls e, sebbene la soluzione scelta possa risultare fin troppo cauta e conservatrice, basandosi fortemente su quanto fatto con il gioco precedente, andando sul sicuro non ha sbagliato affatto: come vediamo nella recensione di The Elder Scrolls: Castles, siamo di fronte a un altro gestionale ben costruito e perfettamente studiato per funzionare al meglio su smartphone.

Come detto la base è chiaramente quella di Fallout Shelter, solo che invece di costruire e gestire un vault sotterraneo, qui ci troviamo a espandere e controllare un castello di un regno di Tamriel, ma alle meccaniche a cui siamo abituati si aggiungono anche alcune caratteristiche peculiari.

Manca forse l'iconica caratterizzazione grafica di interfaccia ed elementi di gioco che rende inconfondibile il mondo di Fallout, ma The Elder Scrolls: Castles mostra comunque delle salde connessioni con la storica serie di riferimento, riuscendo a emergere anche grazie a queste con una sua specifica identità. Non si può certo dire che questo sazi l'attesa per l'arrivo di The Elder Scrolls 6, ma si respira un po' la particolare atmosfera di Tamriel anche tra le stanze del castello, filtrata però da un particolare taglio cartoonesco e quasi umoristico dato al tutto.