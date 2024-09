The Elder Scrolls: Castles è disponibile da oggi, ma questa volta sul serio e ufficialmente

Il trailer di The Elder Scrolls: Castles e le stranezze di pubblicazione

Il lancio di The Elder Scrolls: Castles - che era già stato svelato lo scorso mese - è in realtà curioso perché tecnicamente l'opera è apparsa su Google Play nel settembre 2023. Bethesda aveva in pratica pubblicato il gioco segnalandolo come accesso anticipato, senza alcun tipo di annuncio. A gennaio 2024, invece, Bethesda ha svelato l'opera come se fosse un nuovo gioco, come se pochi mesi prima non fosse accaduto nulla. Ora però è veramente disponibile e in modo ufficiale.

The Elder Scrolls: Castles è un nuovo gioco mobile dalla saga TES: il precedente è stato The Elder Scrolls: Blades, che è poi arrivato anche su Nintendo Switch.