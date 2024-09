Xbox Game Pass Standard per console è disponibile: vediamo quali giochi non include già ora

Microsoft ha confermato che è ora disponibile Xbox Game Pass Standard per console, il nuovo abbonamento che sostituisce il vecchio Game Pass base per Xbox. La parte più importante da comprendere è esattamente quali giochi non sono inclusi in questa versione dell'abbonamento in questo momento.

Tramite ResetEra, un utente ha fatto un confronto incrociato e ha indicato con una comoda lista i giochi non presenti in Xbox Game Pass Standard. Si tratta in breve di giochi che erano stati pubblicati al lancio su Game Pass nell'ultimo anno circa. Tutto il resto, vecchio o recente che sia, è presente.